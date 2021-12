La definizione e la soluzione di: La scuola pubblica non statale. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : PARITARIA

Significato/Curiosità : La scuola pubblica non statale

scuola privata titoli della scuola statale, le scuole paritarie devono impiegare docenti abilitati e seguire gli stessi programmi della scuola statale. Le rette pagate ... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 30 dicembre 2021

Altre definizioni con scuola; pubblica; statale; Nel loro paese Pinocchio può non andare a scuola ; Allievi di una scuola o di un corso; Il protagonista dell anime con la scuola di Hokuto; Studente temporaneamente allontanato dalla scuola ; Viene aggiudicato con una gara pubblica ; L Eugenio fondatore del quotidiano La Repubblica ; Renato, ex Ministro della pubblica Amministrazione; La repubblica americana con capitale San José; Il tesoro statale ; Può essere parastatale ; La strada statale n 9; L'Istituto statale che finanziò grandi imprese; Cerca nelle Definizioni