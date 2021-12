La definizione e la soluzione di: Lo scudiero di Morgante che muore per il troppo ridere. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : MARGUTTE

Significato/Curiosità : Lo scudiero di Morgante che muore per il troppo ridere

Morgante (poema) letteralmente dal ridere dopo aver visto i suoi stivali rubati da una bertuccia che per gioco se li mette e se li leva; Morgante muore per il morso di un granchiolino ... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 30 dicembre 2021

