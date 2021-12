La definizione e la soluzione di: Lo scrittore uruguayano de La vita breve. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : ONETTI

Significato/Curiosità : Lo scrittore uruguayano de La vita breve

Tupamaros (sezione L'attività politica parallela e il Movimiento de Independientes 26 de Marzo) in Brasile e Alianza Anticomunista Argentina). Per quanto lo Squadrone della Morte uruguayano definisse sé stesso come “caccia-tupamaros”, in realtà colpiva ... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 30 dicembre 2021

Altre definizioni con scrittore; uruguayano; vita; breve; Silvio __, scrittore e patriota; Lo scrittore Vergani; scrittore come Nievo; Lo scrittore Beckett; Ha ricevuto l Oscar per il film La vita è bella; Avita bile, musicista; L acido della vita ; Stringe alla vita ; breve mente... irregolare; Frequenza intermedia video... in breve ; I film di breve durata; Una breve serie di vignette disposte orizzontalmente; Cerca nelle Definizioni