La definizione e la soluzione di: Scarsità che affama. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : CARESTIA

Significato/Curiosità : Scarsita che affama

Teatro del mare del Nord della prima guerra mondiale della squadra tedesca, ma non riuscì ad agganciarla anche a causa della scarsità di incrociatori da battaglia, veloci ma meglio protetti rispetto agli incrociatori ... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 30 dicembre 2021

scarsità , limitatezza; Periodo di scarsità di generi alimentari; Grave scarsità di generi alimentari; scarsità di un certo bene; È formata da persone... allegre e affama te; Chi lì ha un buco è affama to; Maria Antonietta la propose... al popolo affama to; affama no interi popoli;