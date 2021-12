La definizione e la soluzione di: Un Santo d Alessandria, Padre della Chiesa. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : ATANASIO

Significato/Curiosità : Un Santo d Alessandria, Padre della Chiesa

Chiesa ortodossa di Calcedonia., vedi Chiese ortodosse orientali. La Chiesa ortodossa, ufficialmente Chiesa cattolica ortodossa, è la seconda Chiesa cristiana più grande ... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 30 dicembre 2021

Altre definizioni con santo; alessandria; padre; della; chiesa; Il santo patrono di Taranto; Il giornalista santo ro; Un santo del 28 agosto; Il santo morto alla Porziuncola; La regione con alessandria ; Fra Torino e alessandria ; Il fiume di alessandria ; È fra Torino e alessandria ; L uccise il padre Atamante; Il padre di Ippodamia; Julio ed Enrique padre e figlio della musica; La madre del padre di nostra madre; Fiume della Transilvania affluente del Danubio; La città in favore della quale Demostene pronunciò tre orazioni; Un elemento della morsa; Città della Normandia; In chiesa si suona quello a canne; Stanza vicino alla chiesa dove si prepara la messa; Si brucia in chiesa ; Sezioni longitudinali della chiesa ; Cerca nelle Definizioni