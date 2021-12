La definizione e la soluzione di: La saltuarietà degli eventi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 11 lettere : SPARADICITÀ

Significato/Curiosità : La saltuarieta degli eventi

L'identità omaggio con una certa saltuarietà, ma ricorda con vergogna che non ne aveva sofferto la morte perché era il prezzo della libertà. La libertà che fonda, dunque ... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 30 dicembre 2021

