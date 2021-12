La definizione e la soluzione di: A Roma c è quella di Valle. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 3 lettere : TOR

Significato/Curiosità : A Roma c e quella di Valle

Valle Aurelia (Roma) 41°54'10.15?N 12°26'10.09?E? / ?41.90282°N 12.436137°E41.90282; 12.436137 Valle Aurelia è un'area urbana del XIII Municipio di Roma Capitale. Fa parte principalmente ... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 30 dicembre 2021

Altre definizioni con roma; quella; valle; Un roma nzo di DeLillo; Erbe aroma tiche; Si usa per aroma tizzare tè e caffè; Diresse roma città aperta; C è quella talare e quella da camera; È famosa quella delle Marmore; Film di guerra del 1967: quella sporca __; Einstein sviluppò quella della relatività; Un soldato di cavalle ria; Pittoresca valle con i trulli; La valle fra Norcia e Terni; Note terme della valle Camonica; Cerca nelle Definizioni