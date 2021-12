La definizione e la soluzione di: Vi si regola l orologio quando ci si reca in un altro Paese. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : ORA LOCALE

Significato/Curiosità : Vi si regola l orologio quando ci si reca in un altro Paese

The Game - Nessuna regola The Game - Nessuna regola (The Game) è un film del 1997 diretto da David Fincher. Nicholas Van Orton è un ricco uomo d'affari di San Francisco, divorziato ... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 30 dicembre 2021

Altre definizioni con regola; orologio; quando; reca; altro; paese; Si fissa al rubinetto per dare regola rità al flusso; Fedeli al regola mento; Brevemente... irregola re; La contraddizione... che conferma la regola ; orologio da salotto; II rumore dell orologio ; Un orologio con i pulsanti; Sbagliare... come un orologio ; Il disordine quando passa l accettabile; Si fanno in strada quando la nazionale vince; Si toglie quando conclude una visita a casa altrui; Si cambiano ai neonati quando fanno la pupù; Una provincia greca ; È incaricato di reca pitare una missiva; La promessa di arreca re un danno; Tragedia greca basata sullla figlia di Agamennone; Tutt altro che storta; Tutt altro che effimero; Misurarsi con un altro ; Il passaggio da un veicolo ad un altro ; Sventola sull asta con i colori di un paese ; Nel loro paese Pinocchio può non andare a scuola; La capitale del loro paese è Tallinn; li paese a stelle e strisce; Cerca nelle Definizioni