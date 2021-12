La definizione e la soluzione di: La regina di Svezia che abdicò e si fece cattolica. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : CRISTINA

Significato/Curiosità : La regina di Svezia che abdico e si fece cattolica

Cristina di Svezia 1689), è stata regina di Svezia dal 1632, ma con pieni poteri solo dal 1642, fino all'abdicazione avvenuta nel 1654. Figlia di re Gustavo II Adolfo di Svezia ... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 30 dicembre 2021

