II rame in chimica.



Soluzione 2 lettere : CU

Significato/Curiosità : II rame in chimica

Il rame è l'elemento chimico di numero atomico 29 e il suo simbolo è Cu.

