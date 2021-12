La definizione e la soluzione di: Ci si fa quello della Croce. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : SEGNO

Significato/Curiosità : Ci si fa quello della Croce

Croce Rossa e Mezzaluna Rossa Internazionale umanitari e sanitari, fa sì che siano protetti dagli attacchi militari. Come previsto dalla Convenzione di Ginevra, l'emblema della Croce Rossa deve essere ... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 30 dicembre 2021

Altre definizioni con quello; della; croce; È bianco quello di Alba; Anticipare quello che può avvenire; C è chi soffre quello d auto; In fisica, un movimento come quello del pendolo; I semi della pigna; La tutela il Ministero della Salute; Fiume della Transilvania affluente del Danubio; Un Santo d Alessandria, Padre della Chiesa; Più o meno, a __ e croce ; La croce dell antico Egitto simbolo della vita; Dopo il segno della croce ; Le vocali in croce ; Cerca nelle Definizioni