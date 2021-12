La definizione e la soluzione di: Prosciutto: la __ del maiale. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : COSCIA

Significato/Curiosità : Prosciutto: la __ del maiale

Prosciutto Il prosciutto è un taglio della carne del maiale. In campo alimentare il suo uso principale è la creazione di due salumi: il prosciutto crudo e il prosciutto ... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 30 dicembre 2021

Altre definizioni con prosciutto; maiale; Tagliare il pane o il prosciutto ; Il prosciutto altoatesino; Comune umbro noto per il prosciutto e il tartufo; Si gusta con il prosciutto ; Taglio di carne magra dalla schiena del maiale ; Un insaccato di maiale come quella Lucanica; Mammifero come il maiale | Venerdì 26 novembre 2021; Pelo rigido di cinghiale o di maiale | Venerdì 26 novembre 2021;