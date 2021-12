La definizione e la soluzione di: La prima punta del calcio. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 12 lettere : CENTRATTACCO

Significato/Curiosità : La prima punta del calcio

Attaccante (calcio) albori del calcio prevedevano l'utilizzo di numerosi attaccanti, suddivisi in esterni («ali») e interni («mezzali»): a questi si aggiungeva la punta centrale ... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 30 dicembre 2021

Altre definizioni con prima; punta; calcio; La prima e la più cara; Si consulta sempre prima di partire in aereo; Egregio... prima di Sig.; Si effettua prima di salpare; Li punta l ostinato; Vi si scrivono gli appunta menti; L arma... dell appunta to; Lo trasmette a punta te la Tv; Il calcio in miniatura coi giocatori basculanti; Sotto la suola delle scarpe da calcio ; Fare un traversone nel calcio ; Fischia i falli nelle partite di calcio ; Cerca nelle Definizioni