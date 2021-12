La definizione e la soluzione di: Previsioni e speranze. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 11 lettere : ASPETTATIVE

Significato/Curiosità : Previsioni e speranze

Demografia d'Italia (sezione Previsioni) demografiche ISTAT ^ Previsioni della popolazione, 2011 - 2065, dati al 1º gennaio Archiviato il 6 marzo 2013 in Internet Archive. ^ Previsioni2017, in ISTAT ... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 30 dicembre 2021

Altre definizioni con previsioni; speranze; Come le previsioni dell'ottimista; Annunciatrici delle previsioni del tempo in TV; Le previsioni ... del giocatore d'azzardo; Le previsioni del tempo in TV; Sentimento provato quando le speranze s infrangono; Lo sono le speranze ; Ingannati nelle speranze ; Tradita nelle speranze ; Cerca nelle Definizioni