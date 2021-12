La definizione e la soluzione di: Un Premio annuale riservato ai cantautori. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.



Soluzione 5 lettere : TENCO

Significato/Curiosità : Un Premio annuale riservato ai cantautori

Club Tenco nasce, in collaborazione col Premio Chiara, il Premio Le Parole della Musica, con sede a Varese e riservato a cantautori di fama nazionale ed internazionale

