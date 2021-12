La definizione e la soluzione di: Precede l altra. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 3 lettere : UNA

Significato/Curiosità : Precede l altra

Ontico primato ontologico del problema dell'essere poiché tale questione Precede ogni altra che l'uomo si ponga; primato ontico è invece il fatto che l'esistente ... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 30 dicembre 2021

