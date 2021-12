La definizione e la soluzione di: Possono avere i cilindri. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : MOTORI

Cilindro (meccanica) oppure l'olio e in quel caso si parla di cilindro idraulico. I cilindri a fluido, meglio noti come cilindri pneumatici, vengono utilizzati per trasformare ... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 30 dicembre 2021

