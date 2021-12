La definizione e la soluzione di: Le piogge che recano danno alla Natura. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : ACIDE

Significato/Curiosità : Le piogge che recano danno alla Natura

Il mio vicino Totoro Totoro, che le regala dei semi da piantare nel giardino della casa. Totoro infatti è uno spirito della Natura, colui che porta il vento, la pioggia, la crescita ... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 30 dicembre 2021

Altre definizioni con piogge; recano; danno; alla; natura; Come il terriccio dopo abbondanti piogge ; Le causano forti piogge ; Si scatenano con venti e forti piogge ; Le troppe piogge provocano quella del campo; recano le ruote degli aerei; Si sprecano ... nei giudizi dell'adulatore; I turisti vi si recano per visitare Machu Picchu; recano i nomi delle vie; danno frutti spesso appaiati; Cambiano vanto in danno ; Le future spose gli danno l addio in modo festoso; La promessa di arrecare un danno ; È canuto dalla nascita; Si fa intorno alla pista; In mezzo alla portiera; È alla latitudine di 90° S; Autentico, natura le; Un infuso natura le; È attraente per natura ; Impugnatura necessaria ad aprire una porta; Cerca nelle Definizioni