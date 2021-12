La definizione e la soluzione di: La Pianura da Venezia a Torino. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : PADANA

Significato/Curiosità : La Pianura da Venezia a Torino

Friuli-Venezia Giulia (Venezia Euganea) e al Trentino-Alto Adige (Venezia Tridentina), forma la regione storico-geografica delle Tre Venezie, o Triveneto. Il Friuli-Venezia ... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 30 dicembre 2021

