La definizione e la soluzione di: Pianta erbacea boschiva. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : FELCE

Significato/Curiosità : Pianta erbacea boschiva

Digitalis purpurea (reindirizzamento da Digitale purpurea (Pianta)) digitale rossa (nome scientifico Digitalis purpurea L., 1753) è una Pianta erbacea e perenne dai grandi fiori purpurei, appartenente alla famiglia delle ... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 30 dicembre 2021

Altre definizioni con pianta; erbacea; boschiva; Si pianta con i burattini; pianta dalla quale si estrae un succo usato come amaro, eupeptico e purgante; pianta erbacea perenne; Virna, la compianta interprete di Va dove ti porta il cuore; Pianta erbacea perenne; Pianta erbacea che dà il nome a un animale marino; Pianta erbacea nota anche come giglio africano; Pianta erbacea con radica dal sapore di senape; Cerca nelle Definizioni