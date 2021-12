La definizione e la soluzione di: Si pianta con i burattini. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : BARACCA

Significato/Curiosità : Si pianta con i burattini

Le avventure di Pinocchio. Storia di un burattino burattini: incuriosito, decide di non andare a scuola e di vendere l'abbecedario per procurarsi i soldi del biglietto per lo spettacolo. I burattini sul ... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 30 dicembre 2021

Altre definizioni con pianta; burattini; pianta dalla quale si estrae un succo usato come amaro, eupeptico e purgante; pianta erbacea perenne; Virna, la compianta interprete di Va dove ti porta il cuore; Un organismo come una pianta o un albero; Animano i burattini ; Vi recitano i burattini o le marionette; Ci ricordano i burattini ; C'è quello dei burattini e di posa;