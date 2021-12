La definizione e la soluzione di: __ phone: telefonini per le app. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : SMART

Significato/Curiosità : __ phone: telefonini per le app

Telefono cellulare (reindirizzamento da telefonini) vintagemobilephones.com. ^ Nuova vita per il Motorola 8900x, su telefonino.net. ^ John F. Mitchell Biography ^ Who invented the cell phone? ^ Richard Heeks, Meet Marty ... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 30 dicembre 2021

Altre definizioni con phone; telefonini; I nativi nell era degli smartphone ; Si scaricano sull i-phone ; Lo monta a bordo l iphone ; La riconoscono alcuni smartphone evoluti; Ne hanno periodicamente bisogno i telefonini ; Sopra il 9, sui telefonini ; Sui telefonini vale TUV; Accessorio per telefonini ; Cerca nelle Definizioni