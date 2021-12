La definizione e la soluzione di: Per ogni cane è un modo di far le feste. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 12 lettere : SCODINZOLARE

Personaggi de Le avventure di Pinocchio Pinocchio si prende cura di Geppetto, non più in grado di lavorare per i due anni patiti nello stomaco del Pesce-cane, e ogni giorno lavora faticosamente ... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 30 dicembre 2021

Altre definizioni con ogni; cane; modo; feste; Negato per ogni lavoro; Quella digitale è diversa per ogni persona; È al di sopra di ogni sospetto in un film di Petri; Cadenzati ogni trenta giorni circa; Quelle americane sono le arachidi; cane dal lungo pelo ondulato; L isola con La cane a; Un veloce cane ; Ragazzetto a modo ; Corner detto in un altro modo ; Confondere volutamente modo di dire; Spezzati in malo modo ; feste religiose con fiera; In linguaggio desueto, i doni durante le feste ; Solenni feste ggiamenti; Il santo che si feste ggia il 26 dicembre;