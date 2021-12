La definizione e la soluzione di: Le parti laterali. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : FIANCHI

Significato/Curiosità : Le parti laterali

Arco rampante contrafforte, usato per contenere e distribuire al suolo spinte laterali e verso l'esterno delle parti superiori dell'edificio evitando quello che in gergo viene ... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 30 dicembre 2021

Altre definizioni con parti; laterali; Un parti colare inquinamento ambientale; Apparecchiatura per lo studio di parti celle elementari; Si consulta sempre prima di parti re in aereo; Voluto da più parti ; Hanno uno scafo centrale e due laterali ; Il gioco con pallina e alette laterali ; Uno dei centrocampisti laterali nel calcio; Bandelle laterali aerodinamiche per auto; Cerca nelle Definizioni