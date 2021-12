La definizione e la soluzione di: Parlano una lingua slava. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : RUSSI

Significato/Curiosità : Parlano una lingua slava

Lingue slave essere comprese da coloro che Parlano almeno una lingua slava. Gli studiosi dividono tradizionalmente le lingue slave in tre gruppi principali sulla base ... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 30 dicembre 2021

Altre definizioni con parlano; lingua; slava; I britannici che parlano gaelico; I popoli che parlano arabo ed ebraico; parlano come i friulani; parlano francese e olandese; lingua dalla quale derivano italiano e francese; Dietro la lingua , proteggono dalle infezioni; lingua parlata in UK, USA, Australia, Canada..; In lingua ggio desueto, i doni durante le feste; Una lingua slava ; slava to, smorto; slava di Zagabria; Praga : ceco = Bratislava : x; Cerca nelle Definizioni