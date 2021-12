La definizione e la soluzione di: L Ornar de Il dottor Zivago. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Significato/Curiosità : L Ornar de Il dottor Zivago

Alec Guinness (categoria Nati il 2 aprile) il principe Faisal in Lawrence d'Arabia (1962), Yevgraf ne Il dottor Živago (1965) e il professor Godbole in Passaggio in India (1984). Si segnalano ...