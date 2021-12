La definizione e la soluzione di: S occupa di turismo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 3 lettere : TCI

turismo significati, vedi turismo (disambigua). Il turismo è l'insieme di attività e di servizi relativi a viaggi e soggiorni compiuti a scopo ricreativo o di istruzione ... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 30 dicembre 2021

Altre definizioni con occupa; turismo; Come l hotel con tutte le camere occupa te; Che occupa no un posto più elevato; La scienza che si occupa della crosta terrestre; Scienziato che si occupa di modificare il DNA; Le associazioni che promuovono il turismo locale; La fiera del turismo ; Ente per il turismo ; L Ente per il turismo ; Cerca nelle Definizioni