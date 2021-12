La definizione e la soluzione di: Nota spiaggia del Friuli. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : LIGNANO

Significato/Curiosità : Nota spiaggia del Friuli

Friuli-Venezia Giulia Il Friuli-Venezia Giulia, o anche Friuli Venezia Giulia; AFI: /fri'uli ve'n?t?ja '?ulja/; Friûl-Vignesie Julie in friulano, Furlanija-Julijska krajina ... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 30 dicembre 2021

