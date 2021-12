La definizione e la soluzione di: Se non viene precisato, è sine die. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : RINVIO

Significato/Curiosità : Se non viene precisato, e sine die

Richard Williamson (categoria Pagine con collegamenti non funzionanti) precisato che la remissione della scomunica «non ha nulla a che vedere con una legittimazione delle posizioni negazioniste dell’olocausto») sine die. ... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 30 dicembre 2021

Altre definizioni con viene; precisato; sine; viene scambiato fra amici; viene celebrato in comune; viene dopo il pi greco; Quello del cavallo viene ferrato; Si dice per indicare un numero imprecisato ; Viene precisato sul bugiardino; Un importo non precisato ; Una perla del Messine se; Prodotto ottenuto impregnando legno e fibre di vetro con resine termoindurenti; Poggiano sulle traversine ; La desine nza dei nomi di alcune località lombarde; Cerca nelle Definizioni