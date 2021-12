La definizione e la soluzione di: Non del tutto esatti. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : IMPRECISI

Significato/Curiosità : Non del tutto esatti

Esatto! Esatto! è un singolo del cantautore ed attore italiano Francesco Salvi, pubblicato nel 1989. Il brano è contenuto nell'album Megasalvi. La canzone si rivela ... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 30 dicembre 2021

Altre definizioni con tutto; esatti; tutto per aria; Bambino a cui è concesso tutto ; Distrugge tutto ciò che lambisce; Esponente di punta soprattutto scientifico; Se esatti ... tornano; esatti e scrupolosi; Sono esatti se quadrano; Cerca nelle Definizioni