La definizione e la soluzione di: La navicella spaziale che scese sulla Luna. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 3 lettere : LEM

Significato/Curiosità : La navicella spaziale che scese sulla Luna

Apollo 12 (sezione Navetta spaziale) diverse escursioni geologiche in preparazione della loro missione. La navicella spaziale Apollo e il veicolo di lancio saturno V dell'Apollo 12 erano quasi ... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 30 dicembre 2021

Altre definizioni con navicella; spaziale; scese; sulla; luna; La navicella degli alieni; La navicella degli extraterrestri; La navicella del tessitore; La spaziale trasmette dati scientifici; La stazione spaziale interazionale in orbita; Centro spaziale della NASA; Stazione spaziale russa;