La definizione e la soluzione di: Il movimento irredentista dell Irlanda del Nord. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 3 lettere : IRA

Significato/Curiosità : Il movimento irredentista dell Irlanda del Nord

Irredentismo (reindirizzamento da movimento irredentista) Renato Imbriani ai funerali del padre Paolo Emilio; un giornalista viennese lo definì subito "irredentista" per dileggiarlo. Il termine è stato acquisito ... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 30 dicembre 2021

Altre definizioni con movimento; irredentista; dell; irlanda; nord; In fisica, un movimento come quello del pendolo; Insieme di principi di un partito o un movimento ; Sono gli organi di movimento dei pesci; Hans tra i fondatori del movimento dadaista; Organizzazione irredentista dell'Irlanda del Nord; Il movimento irredentista dell’Irlanda del Nord; Gli idiomi dell e regioni; L Amendola nel cast dell a fiction I Cesaroni; Una firma dell a moda italiana; I fiori dell innocenza; L irlanda del Nord; Il capoluogo dell irlanda del Nord; La sigla dell irlanda ; Roccia a picco sul mare per cui l irlanda è famosa; Il piatto nord africano a base di semola; L Irlanda del nord ; Il capoluogo dell Irlanda del nord ; Un golfo nord ico; Cerca nelle Definizioni