La definizione e la soluzione di: In modo severo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : RIGOROSA

Significato/Curiosità : In modo severo

Settimio severo comunque ruoli rilevanti in seno all'amministrazione romana, severo aveva però due zii paterni, Publio Settimio Apro e Gaio Settimio severo, che avevano servito ... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 30 dicembre 2021

Altre definizioni con modo; severo; Una pizza con pomodo ro e mozzarella; Un modo di mangiare gli spinaci; Per ogni cane è un modo di far le feste; Ragazzetto a modo ; severo avvertimento | Venerdì 26 novembre 2021; severo : imperatore romano del secolo II-III d.C; Superlativamente severo ; Un severo imperatore; Cerca nelle Definizioni