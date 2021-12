La definizione e la soluzione di: Misura del tempo musicale. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : BATTUTA

Significato/Curiosità : Misura del tempo musicale

Misura (musica) notazione musicale, la Misura o battuta è l'insieme di valori compresi tra due linee verticali poste sul pentagramma e chiamate stanghette. La Misura può essere ... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 30 dicembre 2021

