La definizione e la soluzione di: In mezzo alla portiera. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 2 lettere : TI

Significato/Curiosità : In mezzo alla portiera

portiera portiera, detta anche sportello o portellone, in ambito stradale e non solo è la porta che serve per entrare nell'abitacolo di un determinato mezzo. ... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 30 dicembre 2021

Altre definizioni con mezzo; alla; portiera; mezzo per crociere; In mezzo al ghiaccio; In mezzo all agrumeto; Un vasto territorio pianeggiante della tolkeniana Terra di mezzo ; Si fa intorno alla pista; È alla latitudine di 90° S; Gli Statunitensi di Dalla s e Houston; Toglie le pieghe alla biancheria; Blocca la portiera dell automobile; Nella portiera c nel cofano; Va su e giù nella portiera ; Cerca nelle Definizioni