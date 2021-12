La definizione e la soluzione di: I metri superati da molte cime andine. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : SEIMILA

Significato/Curiosità : I metri superati da molte cime andine

Inca (categoria P3365 letta da Wikidata) che hanno caratterizzato il territorio andino nell'epoca dell'impero degli Inca. La vita delle comunità andine era comunque serena e si svolgeva, di norma ... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 30 dicembre 2021

