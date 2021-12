La definizione e la soluzione di: _ Messi, l asso del calcio. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : LIONEL

Significato/Curiosità : _ Messi, l asso del calcio

Neymar (categoria Calciatori del Santos F.C.) tre Coppe del Re, una Champions League, una Supercoppa UEFA e un Mondiale per club; insieme a Lionel Messi e Luis Suárez ha fatto parte del tridente (chiamato ... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 30 dicembre 2021

I giocatori d una squadra di calcio ; La prima punta del calcio ; Il calcio in miniatura coi giocatori basculanti; Sotto la suola delle scarpe da calcio ;