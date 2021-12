La definizione e la soluzione di: Materia prima per turaccioli. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : SUGHERO

Significato/Curiosità : Materia prima per turaccioli

Dialetti della Puglia incontro a chiusura (metafonia) o a dittongazione. Per cui la O diventa u (feleture FULTORIU "turacciolo") o ú? (fúeche FOCU "fuoco") e la E diventa i (acite ... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 30 dicembre 2021

Altre definizioni con materia; prima; turaccioli; Incredula in materia religiosa; Modello dove colare materia le e ottenere una forma; Il materia le delle zanne d elefante; Costruzione provvisoria fatta con materia li di recupero; La prima punta del calcio; La prima e la più cara; Si consulta sempre prima di partire in aereo; Egregio... prima di Sig.; turaccioli ; Estrae turaccioli ; Cerca nelle Definizioni