La definizione e la soluzione di: Si mandano agli assenti. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : SALUTI

Significato/Curiosità : Si mandano agli assenti

Altre definizioni con mandano; agli; assenti; mandano le lettere ai destinatari; Si mandano insieme ai baci; La raccomandano i sanitari; Sono quelli che comandano ; agli italiani piace al dente; Un tagli o nella giacca; Nato dagli stessi genitori; Il cilindro usato dagli imbianchini; Lo sono gli studenti... non assenti ; assenti o sforniti; assenti con la mente; assenti ... come certi anelli!; Cerca nelle Definizioni