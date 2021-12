La definizione e la soluzione di: Mancanza di intelligenza. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : IDIOZIA

Significato/Curiosità : Mancanza di intelligenza

Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 30 dicembre 2021

Altre definizioni con mancanza; intelligenza; La mancanza di sincerità dell ipocrita; Una veniale mancanza ; mancanza , deficienza; La mancanza di armonia nelle proporzioni; Sono utilizzate per dotare i computer di intelligenza artificiale; Non serve per misurare l'intelligenza ; Cetacei noti per la loro intelligenza e socialità; Dotati di notevole intelligenza e acume;