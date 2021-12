La definizione e la soluzione di: Un liscio tessuto di cotone per le fodere. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : SATIN

Raso (tessuto) Il raso o satin è un tessuto fine, lucido, uniforme, liscio, dalla mano morbida. Costruito con armatura a raso, in cui i punti di legatura sono radi e ... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 30 dicembre 2021

Altre definizioni con liscio; tessuto; cotone; fodere; Frutto estivo liscio e saporito; Un tessuto liscio molto sottile ma anche compatto; Raramente è liscio come l’olio; Tessuto liscio e lucente; Il... tessuto più duro; Un tessuto trasparente; tessuto sintetico lucido che imita la seta; tessuto dal quale tutta l acqua è evaporata; Fazzoletto in seta, lana o cotone fra; Fine cotone egiziano; Robusto tessuto di cotone usato per confezionare grembiuli; Un lucido tessuto di cotone ; Tessuto da fodere ; Tessuto per fodere ; Cerca nelle Definizioni