La definizione e la soluzione di: Lieto, pieno di allegria. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : GIOIOSO

Significato/Curiosità : Lieto, pieno di allegria

Vincent van Gogh (categoria Voci biografiche con codici di controllo di autorità) trinitari dichiarandosi «afflitto ma sempre lieto»: si tratta di una frase desunta dalla seconda lettera di San Paolo ai Corinzi, una espressione che compare ... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 30 dicembre 2021

Altre definizioni con lieto; pieno; allegria; lieto e sorridente; Rende lieto l evento; E lieto a ogni nascita; Chi vuol esser lieto sia, del doman non v è __; Colpito in pieno ; pieno di acqua a causa di un guasto; È pieno di animatori: villaggio __; Gli ottimisti lo vedono mezzo pieno ; Fatto per scherzo, in allegria ; Esultanza, rumorosa allegria ; Si può accendere per allegria ; allegria , buon umore;