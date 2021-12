La definizione e la soluzione di: Il jet da fuso orario. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 3 lettere : LAG

Significato/Curiosità : Il jet da fuso orario

Ora legale (reindirizzamento da orario estivo) il fuso orario corretto, occorre agire sull'opzione che consente di modificare il tipo di orario (legale/solare), aumentando o diminuendo di 1 ora il ... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 30 dicembre 2021

