La definizione e la soluzione di: Si fa intorno alla pista. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 4 lettere : GIRO

Significato/Curiosità : Si fa intorno alla pista

Decollo sostentamento in volo, e si solleva dal suolo. Le modalità in cui avviene sono molte e dipendono dal tipo di aeromobile, dalla lunghezza della pista di decollo, dall'intensità ... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 30 dicembre 2021

Altre definizioni con intorno; alla; pista; Ha l acqua intorno ; Avanti o dopo di Lui nelle date intorno allo 0; I velisti virano intorno ad esse; Fu esposta da Giovanni Buridano intorno al 1320; In mezzo alla portiera; È alla latitudine di 90° S; Gli Statunitensi di Dalla s e Houston; Toglie le pieghe alla biancheria; Si inanellano in pista ; pista urbana per biciclette; Una manipolazione del fisioterapista ; Rulla in pista ; Cerca nelle Definizioni