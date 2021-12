La definizione e la soluzione di: L inizio delle scuole. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 2 lettere : SC

Significato/Curiosità : L inizio delle scuole

Scuola siciliana innovativi. Non fu una scuola nel senso vero e proprio, ma si trattò piuttosto di un gruppo di funzionari laici del regno che iniziò a fare poesia in modo ... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 30 dicembre 2021

