La definizione e la soluzione di: Impieghiamo un anno per girargli attorno. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 4 lettere : SOLE

Altre definizioni con impieghiamo; anno; girargli; attorno; Hanno i capelli d oro; Riempie bignè e canno ncini; Fu tiranno di Siracusa; Danno frutti spesso appaiati; Gira attorno a Roma; Si avvolge attorno al collo in inverno; È Grande quello attorno a Roma; Li portano i frati attorno alla vita; Cerca nelle Definizioni