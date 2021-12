La definizione e la soluzione di: Impianti per la ghisa. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : ALTIFORNI

Significato/Curiosità : Impianti per la ghisa

Storia della siderurgia (sezione I primi forni da ghisa in Europa) ghisa: lega ferro-carbonio, con contenuto ponderale di carbonio superiore al 2,11%. È troppo fragile per essere lavorata per forgiatura. La ghisa in ... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 30 dicembre 2021

Altre definizioni con impianti; ghisa; Il Foro di Roma con gli impianti sportivi; Complessi d impianti o macchine; Un monte friulano, noto per gli impianti sciistici; Bloccano il traffico... e gli impianti idraulici; Di un materiale come la ghisa o l'acciaio; Il chiusino della fogna, spesso in ghisa ; Le vocali in ghisa ; Si usa in siderurgia per fabbricare la ghisa ; Cerca nelle Definizioni