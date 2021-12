La definizione e la soluzione di: Immutabile nell affetto. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : FEDELE

Significato/Curiosità : Immutabile nell affetto

Altre definizioni con immutabile; nell; affetto; E' immutabile per il fatalista; I componenti dosati nell a ricetta; È di guardia nell ospedale; Referenza nell e abbreviazioni; Si inanell ano in pista; Chi ne è affetto non ha più voce; Ricambiare l affetto ; Gesto di grande affetto ; affetto da un difetto della vista; Cerca nelle Definizioni