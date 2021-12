La definizione e la soluzione di: È di guardia nell ospedale. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : MEDICO

Significato/Curiosità : e di guardia nell ospedale

Policlinico di Milano 3?E? / ?45.458861°N 9.195083°E45.458861; 9.195083 Il Policlinico di Milano, conosciuto anche come ospedale Maggiore di Milano, o ospedale Ca' Granda di ... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 30 dicembre 2021

