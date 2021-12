La definizione e la soluzione di: Grossi pachidermi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 10 lettere : IPPOPOTAMI

Significato/Curiosità : Grossi pachidermi

Pachydermata (reindirizzamento da pachidermi) I pachidermi (Pachydermata Cuvier, 1796) sono un ordine di mammiferi. Il nome "pachiderma" deriva dalla composizione di due parole greche (pa?? e d??µa) ... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 30 dicembre 2021

Altre definizioni con grossi; pachidermi; grossi massi usati per costruire Stonehenge; Sembrano grossi cervi; I grossi pesci di mare dai denti micidiali; grossi limoni; I pachidermi con il corno; Goffi pachidermi ; Un pachidermi co mammifero come Dumbo; Cerca nelle Definizioni